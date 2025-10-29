جرمنی قابل اعتماد دوست،مختلف شعبوں میں تعاون جاری،ڈپٹی سپیکر
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان جرمنی فرینڈشپ گروپ کے کنوینر سید غلام مصطفی شاہ سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن Derya Trk-Nachbaurاور پاکستان میں تعینات جرمنی کی سفیر اِنا لاپیل نے ملاقات کی۔
ملاقات میں پاکستان اور جرمنی کے درمیان پارلیمانی تعلقات، اقتصادی تعاون اور دوطرفہ اشتراک کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی سپیکر نے کہا کہ پاکستان، جرمنی کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جرمنی پاکستان کا قابلِ اعتماد شراکت دار ہے جس نے تعلیم، توانائی، ماحولیات، ہنرمندی کی تربیت اور صنعتی ترقی کے شعبوں میں نمایاں تعاون کیا ہے۔ جرمن رکنِ پارلیمان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی پارلیمانی سفارت کاری کو نہایت اہم سمجھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہر ممکن اشتراک جاری رکھے گا۔