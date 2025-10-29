پاک ترکیہ ثقافتی ہفتہ شروع، ٹیکا کے ساتھ معاہدہ طے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ثقافتی ہفتہ کی تقریبات کا آغاز گزشتہ روز ہوگیا، پہلے روز جمہوریہ ترکیہ کی 102ویں سالگرہ منائی گئی۔
اس موقع پر ترک کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایجنسی ٹیکا اور محکمہ سیاحت، آثارِ قدیمہ و میوزیمز، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرکیالوجی کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت جاوید منزل علامہ اقبال میوزیم لاہور کی بحالی کا کام انجام دیا جائے گا۔ جاوید منزل وہ تاریخی عمارت ہے جو پاکستان کے قومی شاعر اور فلسفی علامہ اقبال نے خود تعمیر کر ائی تھی۔ منصوبہ علامہ اقبال کی فکری اور ثقافتی میراث کے تحفظ اور فروغ کے ساتھ ساتھ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی علامت کے طور پر ایک یادگار قدم ثابت ہوگا۔