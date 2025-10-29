صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک ترکیہ ثقافتی ہفتہ شروع، ٹیکا کے ساتھ معاہدہ طے

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ترکیہ اور پاکستان کے درمیان ثقافتی ہفتہ کی تقریبات کا آغاز گزشتہ روز ہوگیا، پہلے روز جمہوریہ ترکیہ کی 102ویں سالگرہ منائی گئی۔

 اس موقع پر ترک کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایجنسی ٹیکا اور محکمہ سیاحت، آثارِ قدیمہ و میوزیمز، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آرکیالوجی کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت جاوید منزل علامہ اقبال میوزیم لاہور کی بحالی کا کام انجام دیا جائے گا۔ جاوید منزل وہ تاریخی عمارت ہے جو پاکستان کے قومی شاعر اور فلسفی علامہ اقبال نے خود تعمیر کر ائی تھی۔ منصوبہ علامہ اقبال کی فکری اور ثقافتی میراث کے تحفظ اور فروغ کے ساتھ ساتھ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کی علامت کے طور پر ایک یادگار قدم ثابت ہوگا۔

