سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 16 افراد گرفتار
گولڑہ، سنگجانی، سہالہ، ہمک، لوہی بھیر،نیلور میں کارروائیاں،منشیات،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاری مجرموں سمیت 16جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے ہیروئن، چرس، آئس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں گولڑہ، سنگجانی، سہالہ، ہمک، لوہی بھیر اور تھانہ نیلور پولیس نے 10ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2کلو 895گرام ہیروئن، 330چرس، 555گرام آئس اور چار عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔