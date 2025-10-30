صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 16 افراد گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 16 افراد گرفتار

گولڑہ، سنگجانی، سہالہ، ہمک، لوہی بھیر،نیلور میں کارروائیاں،منشیات،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاری مجرموں سمیت 16جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے ہیروئن، چرس، آئس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں گولڑہ، سنگجانی، سہالہ، ہمک، لوہی بھیر اور تھانہ نیلور پولیس نے 10ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2کلو 895گرام ہیروئن، 330چرس، 555گرام آئس اور چار عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بس شیڈز منصوبہ کی جلد تکمیل کا ہدف،6مکمل فعال،بی زیڈ یو میں افتتاح

ضلعی امن کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانہ

سموگ کا باعث اینٹوں کے بھٹے بند، پانچ لاکھ روپے جرمانہ

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 280کلو مضر صحت گوشت تلف

جہانیاں:تیز رفتار کیری ڈبہ کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

مختلف واقعات میں دو خواتین سے زیادتی اور دو پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن