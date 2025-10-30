صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،فائرنگ کے دو واقعات میں 3 افراد قتل

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،فائرنگ کے دو واقعات میں 3 افراد قتل

شاہ پور میں خضر اور وقاص ،رتہ امرال میں عرفان کو گولی ماری گئی

راولپنڈی (خبر نگار) فائرنگ کے دو واقعات میں تین افراد کو قتل کر دیا گیا ۔ تھانہ صدر بیرونی کے علاقے شاہ پور میں خضر اور وقاص کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جو ہسپتال لیجاتے ہوئے دم توڑ گئے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق قاتلوں کا تعلق افغان باشندوں کے گروہ سے ہے ۔ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا، ادھر تھانہ رتہ امرال کے علاقے ہزارہ کالونی میں 30 سالہ عرفان کو نامعلوم شخص نے سر میں گولی مار کر قتل کیا ،نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔

