کوہسا ر یونیورسٹی کے سٹاف کی تنخواہوں کا معاملہ حل ہو گیا
مری(نمائندہ دنیا)وائس چانسلر کوہسار یونیورسٹی مری پروفیسر ڈاکٹر رافعہ ممتاز کے چارج سنبھالنے کے بعد سٹاف کی تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو گیا، تمام سٹاف کو تنخواہ جاری کر دی گئی ہے جس پر تمام انتظامیہ اور سٹاف نے وائس چانسلر سے اظہار تشکر کیا ہے۔
