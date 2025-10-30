صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالیاتی بحران، کنٹونمنٹ بورڈ کے 9عارضی ملازم فارغ

  • اسلام آباد
مالیاتی بحران، کنٹونمنٹ بورڈ کے 9عارضی ملازم فارغ

فارغ ہونے والوں میں کمپیوٹر آپریٹر، والو مین، سروس مین اور دیگر شامل

راولپنڈی (خاور نواز راجہ) کنٹونمنٹ بورڈ نے مالیاتی خسارے کے باعث سرپلس ملازمین کو مرحلہ وار فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 9عارضی ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کو سخت مالیاتی بحران کا سامنا ہے، اس آڑ میں چھوٹے ملازمین کو فارغ کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ فارغ ہونے والوں میں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر نعمان بٹ، سروس مین (سینی ٹیشن) بخیوار علی اختر، والومین اسد علی، سروس مین (جنرل ایڈمن)، بلال، سروس مین (وی اینڈ ای) وقاص، سروس مین (ریونیو) حسن مغل، سروس مین (سینی ٹیشن) زاہد، سروس مین (سینی ٹیشن) حسنین اورلیبر مین تیمور شامل ہیں، فارغ ہونے والے ملازمین کنٹریکٹ پر اپنی خدمات دے رہے تھے۔

