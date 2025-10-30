بوٹی مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، کنٹرولر امتحانات
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے کنٹرولر امتحانات تنویر اصغرا عوان نے امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ 2025کے سلسلے میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار وومن ایف بلاک کا دورہ کیا۔
انہوں نے امتحانی عملے کی حاضری، امیدواران کے بیٹھنے کے انتظامات اور سکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعدازاں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہارڈ اور گرے امتحانی مراکز کی آن لائن مانیٹرنگ باقاعدگی سے کی جا رہی ہے اور بوٹی مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ زیرو ٹالرینس پالیسی پر مکمل طور پر عمل پیرا ہیں۔ بعدازاں کنٹرولر امتحانات نے بورڈ آفس میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔