کچہری چوک سگنل فری منصوبے کا 3نومبر کو باضابطہ آغاز
منصوبہ 31ارب روپے کی لاگت سے دس ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا،ڈی سی
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کچہری چوک سگنل فری کوریڈور منصوبے کا باضابطہ آغاز 3نومبر کو کیا جا رہا ہے، منصوبہ 31ارب روپے کی لاگت سے دس ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ منصوبہ شہر میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے، شہریوں کو سہولت فراہم کرنے اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کیلئے حکومتِ پنجاب کا ایک نمایاں اقدام ہے۔ 3نومبر سے کچہری چوک کی طرف جانے والے تمام راستے عارضی طور پر بند کر دیئے جائیں گے۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ متبادل راستوں کا استعمال کریں اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ عوام الناس کی سہولت کے پیشِ نظر ضلع کچہری اور ضلعی عدالتوں میں آنے والے افراد کیلئے جناح پارک میں خصوصی طور پر عارضی پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔