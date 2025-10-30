صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بار کونسل الیکشن،کچہری احاطے میں لگے بینزز اتارنے کا حکم

  • اسلام آباد
بار کونسل الیکشن،کچہری احاطے میں لگے بینزز اتارنے کا حکم

ایڈووکیٹ جنرل نے قوانین کی خلاف ورزی کا نوٹس لے لیا،امیدواروں سے میٹنگ بھی کی

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد بار کونسل کے آئندہ انتخابات کے سلسلے میں ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد نے الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کا نوٹس لے لیا۔ ایڈووکیٹ جنرل نے بار الیکشن بورڈ کی جانب سے کچہری کے احاطے میں امیدواروں کے بینرز اور پینا فلیکس آویزاں کرنے پر نوٹس لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈووکیٹ جنرل نے تمام 21انتخابی امیدواروں کے ساتھ ایک مشاورتی میٹنگ بھی کی، جس میں انتخابی ضوابط پر عمل درآمد سے متعلق امور زیربحث آئے۔ اطلاعات کے مطابق الیکشن بورڈ نے تمام امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کچہری کے احاطے سے تمام پینا فلیکس اور بینرز فوری طور پر ہٹا دیں۔ ایڈووکیٹ جنرل کی ہدایت کے بعد متعدد امیدواروں نے اپنے پینا فلیکسز اتار لیے ہیں۔ بار رولز کے تحت کوئی بھی امیدوار اپنی انتخابی مہم کے دوران کچہری میں پینا فلیکس یا تشہیری مواد آویزاں نہیں کر سکتا۔

