سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، ہراساں نہ کیا جائے، تاجر
آئی ایم ایف سے قرض لیکر حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، مقررین کا خطاب
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) تاجروں کی عزت نفس کو مجروح کرنے والوں کوعبرت کا نشان بنا دیں گے، تاجر ملک کی ترقی کیلئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، پیرا فورس میں بھرتی ہونے والے اہلکار تاجروں کے ساتھ دہشت گردوں سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، ہراساں کرنا کا سلسلہ بند کیا جائے۔ آئی ایم ایف سے قرضہ تاجروں اور پاکستانی عوام نے نہیں لیا، 78سال سے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے والے حکمرانوں کی ملک اور بیرون ملک جائیدادیں فروخت کر کے آئی ایم ایف قرضہ اتارا جائے جو قرضہ حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کیلئے لیا ہے، تاجر برداری 12قسم کے ٹیکس دے کر ملک کی ترقی کیلئے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار راولپنڈی چیمبر کے صدر شوکت عثمان، مرکزی انجمن تاجران کے صدر کاشف چوہدری، مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے صدر شرجیل میر، فیاض قریشی، شیخ آصف ادریس، مشتاق خان، زاہد بختیاوری، پرویز اختر غازی نے صرافہ و جیولرز ایسوسی ایشن کینٹ کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مقررین نے کہا کہ آج تاجروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ تاجر مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنا کاروبار بند کر کے بیرون ملک محنت مزدوری کرنے کیلئے چلے جائیں بد قسمتی سے تاجر برادری کا ہمیشہ استحصال کیا گیا۔