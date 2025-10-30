صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی میں اضافہ ہوا، حکومتی دعویٰ غلط ہے،اجمل بلوچ

  • اسلام آباد
عوام کی قوت خرید ختم، سیلاب، افغان مسئلہ نے سپلائی متاثر کی، مشترکہ بیان

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ، سیکرٹری خالد چوہدری اور دیگر تاجر رہنمائوں نے کہا کہ کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے لیکن حکومت کا موقف ہے کہ مہنگائی ختم ہو چکی ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ مہنگائی نے عوام کی قوت خرید ختم کر دی ہے، سیلاب اور افغان مسئلہ نے مارکیٹ کی سپلائی متاثر کی ہے، اگر یہی حالات رہے تو کاروبار چلانے کیلئے بھی تاجروں کیلئے مشکل ہو جائے گا۔ انتظامیہ کے سائنس دان لسٹ میں قیمت خرید سے بھی کم قیمت درج کرتے ہیں جس سے ضلعی انتظامیہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی فعال کی جائے اور پرائس لسٹ بنانے کے عمل میں تاجروں کو نمائندگی دی جائے۔

