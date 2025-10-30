صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں سے بدتمیزی، ناشائستہ رویہ اختیار نہ کیا جائے، سی ٹی او

  • اسلام آباد
شہریوں سے بدتمیزی، ناشائستہ رویہ اختیار نہ کیا جائے، سی ٹی او

قوانین بارے آگاہی، رش کے اوقات میں ڈیوٹی یقینی بنائی جائے، اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں نے ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز میں پولیس افسران کو بریفنگ دی، انہوں نے تمام پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے پیشے کی عزت و وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ انتہائی شائستگی، حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں، تمام افسران ’’پہلے سلام پھر کلام‘‘ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں، ٹریفک پولیس افسران کو کسی بھی صورت میں شہریوں کے ساتھ بدتمیزی یا ناشائستہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اسلام آباد ٹریفک پولیس کا بنیادی مقصد صرف قوانین کا نفاذ نہیں بلکہ عوام کیلئے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ تمام افسران نہ صرف شہریوں سے قوانین کا نفاذ کروائیں بلکہ عوام میں انہیں ان قوانین کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کریں تاکہ وہ خود ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے حادثات سے محفوظ رہیں، تمام افسران رش کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ موثر ٹریفک انتظامات کے ذریعے عوام کو سفری سہولیات فراہم کریں، انہوں نے نئی حکمت عملی تیار کرنے اور ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کیلئے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی زور دیا۔

