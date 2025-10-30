ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے
درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز/انویسٹی گیشن عثمان طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، رشوت یا بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں۔ شہریوں کی جان، مال اور عزت نفس کا تحفظ مقدم ہے۔