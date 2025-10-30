صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز/انویسٹی گیشن عثمان طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تمام تر مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں، رشوت یا بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں۔ شہریوں کی جان، مال اور عزت نفس کا تحفظ مقدم ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تحفظ ماحولیات کی غفلت فیصل آباد کا آلودگی سے متا ثرہ شہروع میں پہلا نمبر

مین چینلز ،سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنیکی ہدایت

دوران ملازمت لاکھوں کی رقم اور سامان خوردبرد کرلیا

سمندری روڈ پر دو ناجائز ہائوسنگ سکیموں کی تعمیرات مسمار

انصاف لائرز فورم کاشہزادبشیرچیمہ کی حمایت کا اعلان

نیو کیمپس جی سی یو میں نامیاتی کاربن کی اہمیت پر سمپوزیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن