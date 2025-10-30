شہریوں کی سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا،آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں پولیس کے اعلیٰ افسربھی شریک تھے۔
اجلاس میں وفاقی دارالحکومت کی مجموعی سکیورٹی صورتحال اور شہریوں کے تحفظ کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد کے شہریوں کی سلامتی اور تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ میٹنگ میں سیف سٹی منصوبے کی فعالیت، ٹیکنالوجی کے موثر استعمال، جدید نگرانی کے نظام، امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات اور پولیس فورس کی استعداد کار بڑھانے کیلئے جامع حکمت عملی پر غور کیا گیا، اس موقع پر ہائی پروفائل مقامات، تنصیبات اور وی وی آئی پیز کی سکیورٹی کا بھی خصوصی جائزہ لیا گیا، آئی جی نے سینئر پولیس افسران کو واضح ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا جدید ٹیکنالوجی کے بہترین استعمال اور اداروں کے باہمی رابطے کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کی بیخ کنی کی جائے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسلام آباد پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے اسے ایک مثالی فورس بنایا جائے گا۔