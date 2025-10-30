خواتین کو بروقت انصاف کی فراہمی اولین ترجیح، وفاقی محتسب
فوزیہ وقار کا پختونخوا کی محتسب ہراسانی کے دفتر کا دورہ،باہمی تعاون کا عزم
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب انسدادِ ہراسانی فوزیہ وقار نے پختونخوا کی محتسب برائے ہراسانی رباب مہدی کے دفتر کا دورہ کیا۔ ملاقات کا مقصد وفاقی اور صوبائی محتسب دفاتر کے درمیان تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ ملاقات میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا کہ خواتین کو بروقت انصاف دینے کیلئے اداروں کے درمیان بہتر رابطہ، ڈیٹا شیئرنگ اور ریفرل سسٹم کو بہتر بنایا جائے، فوزیہ وقار نے خیبرپختونخوا کے دفتر کی طرف سے آگاہی اور عوامی رابطے کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ وفاقی و صوبائی سطح پر مضبوط تعاون سے نہ صرف ادارہ جاتی احتساب بہتر ہوگا بلکہ ڈیٹا پر مبنی پالیسی سازی اور پاکستان کے انسانی حقوق و خواتین سے متعلق عالمی وعدوں کی تکمیل میں بھی مدد ملے گی۔ ہمارے اداروں کے درمیان مضبوط رابطہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہر عورت چاہے وہ کسی بھی دور افتادہ علاقے میں ہو اس کی آواز سنی جائے، اسے تحفظ ملے اور وہ بااختیار ہو۔