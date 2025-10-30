ترقی کیلئے مشترکہ سبز توانائی کے ویژن کی ضرورت : شیری رحمن
توانائی منتقلی پر مذاکرات ناگزیر، عالمی وعدے ناکافی ،منظرنا مہ سمجھنے کی ضرورت علاقائی سلامتی کی صورتحال توانائی منصوبوں کیلئے بڑی رکاوٹ ، اجلاس سے خطاب
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر )نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری ر حمن نے کہا کہ توانائی کی منتقلی پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات وقت کی ضرورت ہیں تاکہ عالمی فورمز پر مشترکہ چیلنجز کا مؤثر انداز میں سامنا کیا جا سکے ۔ ہمیں اجتماعی طور پر توانائی کے مستقبل، قلت، تجدید پذیر ذرائع کی صلاحیت اور بدلتے عالمی منظرنامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ،دنیا کو ایک مشترکہ سبز توانائی کے ویژن کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے ۔ پری- کاپ 30\"پاک-C2 انرجی ٹرانزیشن ڈائیلاگ\" سے خطاب کرتے ہوئے شیری رحمن نے کہا کہ دنیا جس برقی دور کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، ہم ابھی اس دور میں داخل نہیں ہو پائے ، کئی ممالک نے صرف نیٹ زیرو نہیں بلکہ مثبت تبدیلی کے وعدے کئے جو ناکافی ہیں ، انہوں نے کہا کہ چین کی صاف توانائی میں سرمایہ کاری قابلِ ستائش ہے ،پاکستان نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت شمسی توانائی اپنائی ہے جو امید کی ایک کرن ہے ۔ شیری ر حمن نے کہا کہ علاقائی سلامتی کی صورتحال توانائی کے منصوبوں کے لئے بڑی رکاوٹ ہے ۔ کاسا 1000 منصوبے کو عالمی بینک کی فنڈنگ ملی ہے مگر افغانستان کی سلامتی اس کی تکمیل میں سب سے بڑا چیلنج ہے ۔