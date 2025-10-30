صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان ملک کا سرمایہ، محنت کو شعار بنائیں،سیدال خان

  • اسلام آباد
نوجوان ملک کا سرمایہ، محنت کو شعار بنائیں،سیدال خان

مضبوط، پُرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ کیلئے تعلیم اور تحقیق ضروری،طلبہ وفد سے گفتگو

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے بلوچستان ماڈل یونائیٹڈ نیشن کے طلبہ و طالبات پر مشتمل ایک وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان کی ترقی، تعلیم کے فروغ، قومی یکجہتی اور نوجوانوں کے فعال کردار پر گفتگو ہوئی۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا قیمتی سرمایہ اور مستقبل کی معمار ہے۔ تعلیم اور تحقیق ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک مضبوط، پُرامن اور ترقی یافتہ معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ مثبت سوچ، قومی جذبے اور محنت کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ یہی عوامل پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ وفد کو سینیٹ میوزیم کا دورہ کرایا گیا، طلبہ کو سینیٹ کی تاریخ، پارلیمانی شخصیات، قانون سازی کے عمل اور جمہوری ارتقاء سے متعلق ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی، وفد نے ’’گلیِ دستور‘‘ کا بھی مشاہدہ کیا۔

