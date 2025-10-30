صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

او جی ڈی سی ایل ، سب سے زیادہ پہلے سہ ماہی منافع کا اعلان

  • اسلام آباد
فی شیئر 3.50روپے (35فیصد) کا پہلا عبوری کیش ڈیوڈنڈ، 38.305ارب کا منافع

اسلام آباد (نامہ نگار) او جی ڈی سی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30ستمبر 2025کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فی شیئر 3.50روپے (35فیصد) کا پہلا عبوری کیش ڈیوڈنڈ دینے کا اعلان کیا جو کمپنی کی تاریخ کا سب سے زیادہ پہلا سہ ماہی منافع ہے۔ کمپنی نے اس مدت کے دوران 96.192ارب روپے کی نیٹ سیلز ریونیو اور 38.305ارب روپے کا بعد از ٹیکس منافع حاصل کیا جبکہ فی شیئر آمدنی 8.91روپے رہی۔ او جی ڈی سی نے اس دوران ٹیکس، ڈیوڈنڈ، رائیلٹی اور حکومتی محصولات کی مد میں 64ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے، تیل و گیس کی ملکی پیداوار سے 703ملین ڈالر زرمبادلہ کی بچت ہوئی۔ کمپنی کی پیداوار میں کچھ کمی ایس این جی پی ایل اور یو پی ایل کی جانب سے کٹوتیوں اور خام تیل کی عالمی قیمت میں کمی کے باعث ہوئی، تاہم گیس کی بہتر قیمت اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافے سے کچھ بہتری آئی۔ سہ ماہی کے دوران اوسط یومیہ پیداوار 31,315بیرل خام تیل، 641ملین معکب فٹ گیس اور 630ٹن ایل پی جی رہی۔ اگر جبری کٹوتیاں نہ ہوتیں تو پیداوار 34,038بیرل تیل، 783ملین معکب فٹ گیس اور 698ٹن ایل پی جی ہوسکتی تھی۔ نئے کنوؤں کی شمولیت اور پمپنگ سسٹمز کی تنصیب سے یومیہ تیل کی پیداوار میں 3,100بیرل کا اضافہ ہوا۔

