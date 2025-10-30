صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

  • اسلام آباد
نیٹلی اے بیکر کا زیڈ ٹی بی ایل کا دورہ،دوطرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر طاہر یعقوب بھٹی نے استقبال کیا۔ انہوں نے بینک کے وڑن، آپریشنز، اور اس کی حکمتِ عملی کے بارے بریفنگ دی، جو پاکستان میں زرعی و دیہی ترقی کے فروغ کیلئے ترتیب دی گئی ہیں۔ نیٹلی اے بیکر نے چھوٹے کسانوں کی معاونت اور پاکستان کی زرعی معیشت کو مضبوط بنانے میں زرعی ترقیاتی بینک کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کئی امریکی کاروباری ادارے پاکستان کے زرعی اور غذائی شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ فریقین نے غذائی تحفظ اور زرعی شعبے کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔امریکی ناظم الامور نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ پاکستان کی زرعی شعبے کو مزید مضبوط اور پائیدار بنانے کی کوششوں میں تعاون جاری رکھے گا۔

