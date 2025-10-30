ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے ترکیہ کے عوام اور حکومت کو 102 ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے۔۔۔
یہ دن ایک مضبوط، ماڈرن اور ترقی پسند قوم کی تاریخی بنیاد کی یاد دلاتا ہے جو مصطفی کمال اتاترک کی بصیرت افروز قیادت میں قائم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صدر رجب طیب اردوان کی متحرک اور وڑنری قیادت میں ترکیہ ترقی، رابطہ کاری اور علاقائی تعاون کے میدان میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کی ترقی، امن اور خوشحالی کیلئے مخلصانہ اور نیک تمنائیں پیش کرتے ہیں۔