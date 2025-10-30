صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

  • اسلام آباد
اسلام آباد شہر کی خوبصورتی کیلئے سی ڈی اے کے اقدامات قابل ستائش،لبنانی سفیر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا سے لبنان کے سفیر عبد العزیز عیسیٰ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں اطراف سے اسلام آباد اور بیروت کے درمیان شہری سطح پر تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ پاکستان برادر ملک لبنان کو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام آباد اور بیروت کے درمیان سسٹر سٹی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ لبنان کے سفیر عبد العزیز عیسیٰ نے سی ڈی اے کی طرف سے اسلام آباد کی خوبصورتی اور ترقی کیلئے کئے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد غیر معمولی طور پر سرسبز و شاداب اور قدرتی طور پر ایک خوبصورت شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی خوبصورتی، ہریالی اور صفائی ستھرائی غیر متوقع طور پر حیران کن ہے۔ چیئرمین سی ڈی نے کہا تمام سفارتی مشنز کو ڈپلومیٹک انکلیو میں منتقل کرنے کا منصوبہ زیرغور ہے۔

مزید پڑہیئے

