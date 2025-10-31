ہری پور ،رکشہ ڈرائیور خاتون کا قیمتی سامان لے اڑا
ہری پور(نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈکوارٹر بازار غازی میں نامعلوم رکشہ ڈرائیور خاتون کا قیمتی سامان لے اُڑا،انڈس روڈ غازی بازار سے خاتون نے خریداری کرنے کے بعد۔۔۔
رکشہ کو کرائے پر لے کر گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستہ میں خالو منڈی درہ میں فروٹ خریدنے کے لیے رُکی تو رکشہ ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے قیمتی سامان سمیت رفو چکر ہو گیا۔تھانہ کوٹ نجیب اللہ کی حدود سرائے گدائی بازار میں نامعلوم چور دو دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چور تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کی رقم اور اشیاء لے اڑے۔