کنٹرولر امتحانات کے دورے ،دو طالب علم نقل کرتے گرفتار
دونوں کے خلاف کیس رجسٹرڈ کر کے ڈسپلن برانچ بورڈ آفس بھجوا دیئے گئے
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ تنویر اصغرنے امتحان انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول 2025کے سلسلے میں راولپنڈی اور اٹک کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران گورنمنٹ جامعہ ہائی سکول ڈھوک کشمیریاں میں دو امیدوار نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ ان میں عبدالوہاب اور رحمان گل شامل ہیں۔ دونوں کے خلاف فوری طور پر کیس رجسٹرڈ کر کے ڈسپلن برانچ بورڈ آفس بھجوا دیئے گئے ۔کنٹرولر امتحانات نے امتحانی ایس او پیز، سکیورٹی اور انتظامی معاملات کا جائزہ لیا۔ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بوٹی مافیا کے خلاف جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں گی، انہیں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔