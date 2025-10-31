صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حسن ابدال کی نئی کابینہ کا اعلان

  • اسلام آباد
حسن ابدال (نمائندہ دنیا) آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حسن ابدال کی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

چوہدری وقار صدر، سدرہ کاظمی سینئر نائب صدر، ثاقب شاہ نائب صدر، محمد علی جنرل سیکرٹری، امتیاز مسیح جوائنٹ سیکرٹری، منصور عزیز انفارمیشن سیکرٹری اور نذیر احمد سیکرٹری فنانس منتخب ہوئے ہیں۔ نومنتخب صدر چوہدری وقار نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ میں پرائیویٹ سیکٹر کا کردار کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

