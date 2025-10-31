صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈی اے، نجی ہائوسنگ سوسائٹی کے معاملات کی تحقیقات کیلئے جے آئی ٹی تشکیل

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے نے نجی ہائوسنگ سوسائٹی کے معاملات کی جامع اور شفاف تحقیقات کیلئے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔

ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے منصور احمد کریں گے، ٹیم میں مختلف محکموں کے نمائندگان شامل ہوں گے جن میں اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ، آر ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹرز سٹیٹ مینجمنٹ، لینڈ ڈویلپمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ، لاء آفیسر آر ڈی اے اور نجی ہائوسنگ سوسائٹی کے رہائشیوں کے نمائندے عمر صدیق خٹک شامل ہیں۔

