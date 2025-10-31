صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمل کا دوزجے یونیورسٹی ترکیہ کے اشتراک سے بین الاقوامی سمپوزیم

  • اسلام آباد
نمل کا دوزجے یونیورسٹی ترکیہ کے اشتراک سے بین الاقوامی سمپوزیم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نمل نے دوزجے یونیورسٹی ترکیہ کے اشتراک سے خواتین اور خاندانی بااختیاری کے عنوان سے گزشتہ روز بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا۔

تقریب کی قیادت ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز نے اپلائیڈ سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائنسز اور اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر کے شعبہ جات کے سربراہان اور اساتذہ کے ساتھ مل کر کی۔ افتتاحی اجلاس میں پرو ریکٹر (ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک انیشی ایٹیوز) (بطور چیئر)، ڈینز، ہیڈز آف ڈیپارٹمنٹس اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل : گھر گھر جاکر رشوت خوروں کا پتہ لگا یا جائیگا

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ سرگودھا،دفاتر کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس

سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی

اپنی مدد آپ کے تحت بہت مسائل حل کیے جا سکتے ،کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے کھلاڑیوں کی مقابلوں میں شاندار کارکردگی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ