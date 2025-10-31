نمل کا دوزجے یونیورسٹی ترکیہ کے اشتراک سے بین الاقوامی سمپوزیم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نمل نے دوزجے یونیورسٹی ترکیہ کے اشتراک سے خواتین اور خاندانی بااختیاری کے عنوان سے گزشتہ روز بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا۔
تقریب کی قیادت ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز نے اپلائیڈ سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائنسز اور اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر کے شعبہ جات کے سربراہان اور اساتذہ کے ساتھ مل کر کی۔ افتتاحی اجلاس میں پرو ریکٹر (ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک انیشی ایٹیوز) (بطور چیئر)، ڈینز، ہیڈز آف ڈیپارٹمنٹس اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔