صنعتی فضائی آلودگی پھیلانے وا لی ماربل فیکٹریاں سیل
ماحولیاتی تحفظ ایجنسی نے انتظامیہ کے تعاون سے سیکٹر بی 17میں کارروائی کی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صنعتی فضائی آلودگی کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کے دوران ماحولیاتی تحفظ ایجنسی نے اسلام آباد انتظامیہ کے تعاون سے سیکٹر B-17 کے قریب واقع متعدد غیر مطابقت رکھنے والی ماربل فیکٹریوں کو سیل کر دیا ۔ ترجمان وزارتِ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی رابطہ سلیم شیخ نے کہا کہ یہ اقدام سموگ پر قابو پانے اور ماربل و گرینائیٹ پروسیسنگ یونٹس سے خارج ہونے والی دھول اور ذرات کی آلودگی کو کم کرنے کی مہم کا حصہ ہے ۔ فیکٹریاں وفاقی دارالحکومت اور اس کے مضافات میں فضائی معیار کی بگاڑ میں نمایاں کردار ادا کر رہی تھیں۔آپریشن کی قیادت ڈائریکٹر (ای آئی اے /مانیٹرنگ) خالد محمود اور ڈپٹی ڈائریکٹر (لیگل/انفورسمنٹ) رمضان نے ڈائریکٹر جنرل پاک ای پی اے اسلام آباد نازیہ زیب علی کی نگرانی میں کی۔ نازیہ زیب کے مطابق ماربل کی کٹنگ اور پالشنگ کے دوران پیدا ہونے والی زیادہ دھول اور باریک ذرات فضائی آلودگی کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں جو موجودہ سموگ سیزن میں عوامی صحت اور فضا میں حدِ نگاہ پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔