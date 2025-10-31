ڈینگی کے وار جاری، 24 گھنٹے میں 30 نئے کیس رپورٹ
انسدادِ ڈینگی ٹیموں کی جانب سے 39,268مقامات کا معائنہ،سپرے جاری
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )اسلام آباد میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ کی انسدادِ ڈینگی ٹیموں کی جانب سے 39,268 مقامات کا معائنہ مکمل کر لیا گیا ۔گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں 30نئے مریض سامنے آئے ،17 کیسز رورل ایریاز جبکہ 13 کیسز اربن ایریاز سے رپورٹ ہوئے ۔مختلف ہسپتالوں میں 63 مریض زیرِ علاج ہیں، رچیکنگ کے دوران 313 مقامات پر لاروا پازیٹیو جبکہ 1 مقام پر نیگیٹو پایا گیا فیلڈ عملے نے گھروں اور حساس مقامات پر 1,452 جگہوں پر سپرے کیاایس او پیز کی خلاف ورزی پر مقامات سیل اور متعدد گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔