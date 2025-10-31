فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،10ہزار لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف
حسن ابدال، ضلع اٹک میں کارروائیاں ،گودام سیل ،نمونے ٹیسٹ کیلئے ارسال
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے خفیہ اطلاع پر حسن ابدال، ضلع اٹک میں جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والے گودام پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے 10 ہزار لٹر معروف برانڈ کی جعلی کولڈ ڈرنکس برآمد کر کے موقع پر ہی حسن ابدال ڈمپنگ سائٹ پر تلف کر دی۔ گودام کے پاس فوڈ اتھارٹی کا لائسنس موجود نہیں تھا جبکہ موقع پر چیک کیے گئے کولڈ ڈرنکس کے برکس لیول انتہائی کم ہونے کے باعث سیمپل فیل قرار دیئے گئے ۔ اتھارٹی حکام نے بتایا کہ گودام کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ مزید جانچ کے لیے کولڈ ڈرنکس کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیئے گئے ہیں۔