کمپیٹیشن کمیشن کا قائداعظم یونیورسٹی میں مارکیٹوں میں مقابلے کی اہمیت پر سیمینار
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)کمپیٹیشن کمیشن نے قائداعظم یونیورسٹی میں طلباکو کمپٹیشن کے قانون اور مارکیٹوں میں منصفانہ مقابلے اور صارفین کے تحفظ کے اصولوں بارے آگاہی دینے کے لئے سیمینار منعقد کیا۔
یونیورسٹی کے سکول آف لا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عزیزالرحمن نے کہا کہ مقابلے کے قانون، منصفانہ کاروباری طرزِعمل، صارفین کے مفادات کے تحفظ اور جدت کو فروغ دینے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ کمیشن کی سیکرٹری اور ایڈووکیسی ڈیپارٹمنٹ کی سربراہ مریم پرویز نے قانونی و ریگولیٹری فریم ورک، مینڈیٹ اور افعال پر جامع پریزنٹیشن دی۔