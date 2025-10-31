سمگلنگ کے بہانے تجارتی راستے بند کرنا درست نہیں ،خوشحال کاکڑ
افغانستان سے متعلق پالیسیوں پر نظر ثانی ،آزاد خارجہ پالیسی وقت کی ضرورت ،پریس کانفرنس
مردان( نمائندہ دنیا)پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے سمگلنگ کے بہانے تجارتی راستے بند کر دیئے ہیں جو کہ مکمل طور پر غیر قانونی اقدام ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا معاشی قتل عام کر رہی ہے ، ان خیالات کا اظہارانہوں نے مردان پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ اس موقع پر پارٹی کے شریک چیئرمین مختیار خان یوسفزئی، سابق سینیٹر رضا محمد رضا اور دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔خوشحال خان کاکڑ نے کہا کہ ہر سال پھل اور سبزیوں کے سیزن میں افغانستان کے ساتھ سرحد بند کر دی جاتی ہے ، جس سے تاجروں اور کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے ۔ حکمرانوں نے اپنے مفادات کی خاطر ہمارے سروں کا سودا کیا ہیں۔ بانی تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ افغانستان سے متعلق پالیسیوں پر نظر ثانی ،آزاد خارجہ پالیسی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ۔