عوامی خدمات کو موسمیاتی لحاظ سے محفوظ بنانا ہوگا ، ڈاکٹر شزرا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نامہ نگار) وزیرِ مملکت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر شزرا منصب کھرل نے کہا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر اپنی عوامی خدمات کو موسمیاتی لحاظ سے مضبوط اور محفوظ بنانا ہوگا۔۔۔

 تاکہ خواتین اور بچیوں کو سیلاب، خشک سالی اور دیگر شدید موسمی تغیرات کے بڑھتے ہوئے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وہ یہاں اقوامِ متحدہ کے ادارہ برائے آبادی اور پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی کی مشترکہ رپورٹ کی تقریبِ رونمائی سے خطاب کر رہی تھیں۔خشک سالی سے سیلاب تک: آفتوں کے درمیان خواتین کی خاموش جدوجہد کے عنوان سے تیار کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماحولیاتی آفات کس طرح خواتین کی تولیدی و جنسی صحت تک رسائی کو متاثر کرتی ہیں اور صنفی بنیاد پر تشدد کے گھریلو خطرات میں اضافہ کرتی ہیں۔ یو این ایف پی اے کی نائب نمائندہ ڈاکٹر گلناراکیدرکولوفا نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی نسل در نسل بحران بن چکی ہے جو پوری برادریوں کی فلاح و بہبود کو متاثر کر رہی ہے ۔ حالیہ سیلاب کے دوران خواتین کی بڑھتی ہوئی کمزوریوں، خاص طور پر صنفی تشدد اور زچگی کی صحت تک رسائی میں مشکلات کو نمایاں کیا۔

