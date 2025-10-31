صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ونٹیج اینڈ کلاسک ریلی ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام کار ریلی

راولپنڈی(دنیا رپورٹ)ونٹیج اینڈ کلاسک ریلی ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے زیرِ اہتمام ملک گیر ونٹیج اور کلاسک کار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو 22 اکتوبر کو کراچی سے روانہ ہوئی۔

ریلی کا مقصد پاکستان کے موٹرنگ ورثے کو اجاگر کرنا اور بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ریلی میں شامل درجنوں نایاب اور کلاسک گاڑیاں ملک کے مختلف شہروں سے گزرتی ہوئی پشاور کی جانب رواں دواں رہیں۔ ان میں سکھر، ملتان، لاہور اور راولپنڈی شامل تھے ۔ ریلی کا ایک اہم اور یادگار لمحہ مری بریوری میں قیام تھا، شرکاکا پرتپاک استقبال کیا گیا۔

