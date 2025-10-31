جوبلی انشورنس اور آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کا اشتراک،خصوصی ڈسکاؤنٹ کارڈ کا اجرا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)جوبلی جنرل انشورنس نے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ساتھ ایک تاریخی اشتراک کا اعلان کیا ہے ۔اس اشتراک کے تحت جوبلی جنرل ڈسکاؤنٹ کارڈ متعارف کرایا گیا ہے۔
جو ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد انشورنس سے بڑھ کر قدر فراہم کرنا اور اپنے صارفین کے لیے معیاری صحت کی سہولیات کو مزید آسان بنانا ہے .کراچی میں منعقدہ دستخطی تقریب میں اس تعاون کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ اظفر ارشد ایم ڈی جوبلی انشورنس اور ڈاکٹر فرحت عباس چیف ایگزیکٹو آفیسر آغا خان یونیورسٹی ہسپتال پاکستان نے ایم او یو پر دستخط کئے۔