جوبلی انشورنس اور آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کا اشتراک،خصوصی ڈسکاؤنٹ کارڈ کا اجرا

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)جوبلی جنرل انشورنس نے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کے ساتھ ایک تاریخی اشتراک کا اعلان کیا ہے ۔اس اشتراک کے تحت جوبلی جنرل ڈسکاؤنٹ کارڈ متعارف کرایا گیا ہے۔

جو ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد انشورنس سے بڑھ کر قدر فراہم کرنا اور اپنے صارفین کے لیے معیاری صحت کی سہولیات کو مزید آسان بنانا ہے .کراچی میں منعقدہ دستخطی تقریب میں اس تعاون کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ اظفر ارشد ایم ڈی جوبلی انشورنس اور ڈاکٹر فرحت عباس چیف ایگزیکٹو آفیسر آغا خان یونیورسٹی ہسپتال پاکستان نے ایم او یو پر دستخط کئے۔

