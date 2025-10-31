صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوٹک نے پاک چین ویلڈرز ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا

  • اسلام آباد
نیوٹک نے پاک چین ویلڈرز ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان اور چین کے مابین تعاون کے ایک تاریخی لمحے کی افتتاحی تقریب نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ہیڈکوارٹرز میں منعقد کی گئی۔

 جہاں نیوٹک نے سکل ٹیک ہب پاکستان اور چائنا انٹرنیشنل انٹیلیکٹک گروپ کمپنی لمیٹڈ کے اشتراک سے پاکستان،چین ویلڈرز ٹریننگ پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا۔اس پروگرام کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی ویلڈنگ تربیت فراہم کرنا ہے ، تاکہ وہ چینی فنڈ شدہ منصوبوں میں سو فیصد روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں۔تقریب کی صدارت چیئرپرسن نیوٹک نے کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ