نیوٹک نے پاک چین ویلڈرز ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان اور چین کے مابین تعاون کے ایک تاریخی لمحے کی افتتاحی تقریب نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ہیڈکوارٹرز میں منعقد کی گئی۔
جہاں نیوٹک نے سکل ٹیک ہب پاکستان اور چائنا انٹرنیشنل انٹیلیکٹک گروپ کمپنی لمیٹڈ کے اشتراک سے پاکستان،چین ویلڈرز ٹریننگ پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا۔اس پروگرام کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی ویلڈنگ تربیت فراہم کرنا ہے ، تاکہ وہ چینی فنڈ شدہ منصوبوں میں سو فیصد روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں۔تقریب کی صدارت چیئرپرسن نیوٹک نے کی۔