صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز، انعامات تقسیم

  • اسلام آباد
فیڈرل بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز، انعامات تقسیم

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی 38 ویں میڈل اور انعامات تقسیم کرنے کی تقریب میں وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

انہوں نے کامیاب طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا مجھے اپنے طلبہ کی شاندار کارکردگی پر بے حد فخر ہے، خصوصاً ہماری طالبات پر جو 26 پوزیشن ہولڈرز میں اکثریت میں ہیں۔ قوم کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت اور عزم سے نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ سال یہ تعداد مزید بڑھے اور ہمارا نوجوان طبقہ اسی طرح ترقی کرتا رہے، تاکہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں فخر کے ساتھ روشن ہو۔  تقریب کے دوران سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے ، نیز لیپ ٹاپس، سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات 26 نمایاں طلبہ میں تقسیم کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پرانے ٹائروں،پلاسٹک کے گودام اور فوڈ فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی

وزیراعلیٰ نے پہلے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کردیا

پیپلز پارٹی کی حکومت نے شہر کوکھنڈر بنا دیا،منعم ظفر

انگلش بسکٹ نے چھٹی مرتبہ کام کرنے کی بہترین جگہ کا ایوارڈ جیت لیا

خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے شعور پیدا کیا جائے ،ڈپٹی میئر

سندھ حکومت شہریوں کیلئے وبال جان بن گئی ،وحدت مسلمین

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ