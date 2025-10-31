فیڈرل بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز، انعامات تقسیم
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی 38 ویں میڈل اور انعامات تقسیم کرنے کی تقریب میں وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔
انہوں نے کامیاب طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا مجھے اپنے طلبہ کی شاندار کارکردگی پر بے حد فخر ہے، خصوصاً ہماری طالبات پر جو 26 پوزیشن ہولڈرز میں اکثریت میں ہیں۔ قوم کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت اور عزم سے نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ سال یہ تعداد مزید بڑھے اور ہمارا نوجوان طبقہ اسی طرح ترقی کرتا رہے، تاکہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں فخر کے ساتھ روشن ہو۔ تقریب کے دوران سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے ، نیز لیپ ٹاپس، سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات 26 نمایاں طلبہ میں تقسیم کیے گئے۔