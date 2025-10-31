چھاتی کے کینسر کیلئے آگاہی وقت کی ضرور ت، طاہرہ اورنگزیب
بروقت معائنہ سے مرض سے بچا جا سکتاہے ،شازیہ رضوان کا سیمینار سے خطاب
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی آرٹس کونسل میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے لیے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی پھیلانا وقت کی ضرورت ہے ۔ تعلیم اور معلومات ہی وہ مضبوط ہتھیار ہیں جن سے خواتین اپنی صحت کا بہتر تحفظ کر سکتی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات پنجاب شازیہ رضوان نے کہا کہ خواتین کی صحت معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواتین بروقت معائنہ کرائیں اور معمولی تبدیلیوں کو بھی سنجیدگی سے لیں تو اس موذی مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔ سیمینار کا انعقاد اسلام آباد فاؤنڈر لائنز کلب اور اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپتال کے اشتراک سے کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور طالبات نے شرکت کی۔