غیر قانونی تجارت ملکی اقتصادی استحکام کیلئے بڑا چیلنج، قیصر شیخ

  • اسلام آباد
کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ،خطاب ،ایران ،ویتنام کے سفرا کی ملاقاتیں

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ غیر قانونی تجارت ملکی اقتصادی استحکام کے لیے بڑا چیلنج ہے ۔ معیشت مضبوط ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ ان خیالات کااظہار کاروباری کانفرنس میں کیا۔وفاقی وزیر نے کہاکہ تاجروں کا قومی معیشت میں اہم کردار ہے ،پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔حکومت کاروبار کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے ۔سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں اور مراعات فراہم کی جا رہی ہیں،کاروباری برادری ملکی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ غیر قانونی تجارت قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے ، سرمایہ کاری، صنعت و تجارت کے فروغ کے مواقع بڑھیں گے ۔وفاقی وزیر نے کہاکہ عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کا حصہ بڑھانا ہوگا ،ادھر وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ سے ویتنام اور ایران کے سفراء نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں ۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ۔ 

