اسلام آباد کو ماڈرن اور ماڈل سٹی بنائینگے، چیئرمین سی ڈی اے
ماحول کے تحفظ کیلئے دن رات کوشاں، اسلام آباد کی 65 ویں سالگرہ پر گرینڈ میلہ
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) اسلام آباد کی 65ویں سالگرہ اور عالمی یوم شہر کے موقع پر ایف نائن پارک، گندھارا سٹیزن اینڈ ہیریٹیج سینٹر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات میں سی ڈی اے نے عزم کا اعادہ کیا کہ وہ 1960 کے بانی ویژن جو پائیداری، جدید منصوبہ بندی اور جدت پر مبنی ہے ا س کو ازسرنو اجاگر کیا جائے ۔چئیرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا اور آئی جی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ آئیے اسلام آباد کی خوبصورتی کا جشن منائیں۔ شہر کے بنیادی انفراسٹرکچر میں ماسٹر پلان پر عملدرآمد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔
سی ڈی اے اسلام آباد کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ماحول کے تحفظ کیلئے بھی دن رات کوشاں ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے شہر کی تعمیر و ترقی، خوبصورتی اور ماحولیاتی تحفظ کیلئے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں ماحولیاتی اثرات کے جائزے کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔ سی ڈی اے جدید ٹیکنالوجی اور پائیدار شہری طریقوں کو اپناتے ہوئے اسلام آباد کو ایک ماڈرن اور ماڈل سٹی میں تبدیل کرنے کیلئے پرعزم ہے ۔ آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے ۔ بعد ازاں دن کے دوسرے حصے میں \\\"اسلام آباد شہر میلہ\\\" کے عنوان سے ایک رنگا رنگ کمیونٹی فیسٹیول F-9 پارک میں منعقد ہوا جسمیں اسلام آباد کے 65سالہ منصوبہ بندی کے سفر اور عالمی یومِ شہر کا جشن منایا گیا۔