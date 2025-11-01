صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترامڑی چوک ہسپتال کی تعمیر کے لیے احتجاجی مظاہرہ ،نعرے

  • اسلام آباد
ترامڑی چوک ہسپتال کی تعمیر کے لیے احتجاجی مظاہرہ ،نعرے

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )جماعت اسلامی اسلام آباد کی طرف سے ترامڑی چوک ہسپتال کی تعمیر کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ۔۔۔

مظاہرے میں لہتراڑ روڑ اور غوری ٹاؤن کی آبادی شریک ہوئی ۔ مظاہرین نے لہتراڑ روڈ کو حق دواور ترامڑی ہسپتال کو بناؤ کے نعرے لگائے ۔ مقررین نے کہاہے کہ ترامڑی چوک ہسپتال کی تعمیر فوری شروع کی جائے ،یہ ہسپتال یہاں رہنے والے اسلام آباد کے ایک چوتھائی آبادی کاحق ہے ،اگر عوام کوان کا حق نہیں دیاگیا تو ایوانوںسمیت ہر جگہ احتجاج کرکے حق لیں گے ۔

 

