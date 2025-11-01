سنگین جرائم میں ملوث 4 اشتہاریوں سمیت 13افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چار اشتہاری مجرمان سمیت13 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے چرس، آ ئس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔۔۔
۔، ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں گو لڑ ہ، سبزی منڈی، نو ن، ہمک، لوہی بھیر اور تھا نہ پھلگر اں پولیس نے نو ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 01کلو 821گر ام چرس، 433گر ام آ ئس اور دو مختلف بور پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چار اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔