سنگین جرائم میں ملوث 4 اشتہاریوں سمیت 13افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چار اشتہاری مجرمان سمیت13 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے چرس، آ ئس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔۔۔

۔، ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں گو لڑ ہ، سبزی منڈی، نو ن، ہمک، لوہی بھیر اور تھا نہ پھلگر اں پولیس نے نو ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 01کلو 821گر ام چرس، 433گر ام آ ئس اور دو مختلف بور پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چار اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔

 

 

