ایف ایف سی کی جانب سے سال 2025 کی چوتھی کارپوریٹ بریفنگ کا انعقاد
اسلام آباد (دنیار پورٹ )فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ نے شفافیت اور بہترین کارپوریٹ گورننس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سال 2025 کی چوتھی کارپوریٹ بریفنگ کا انعقاد کیا، جس میں 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والی نو ماہ کی مدت کے دوران کمپنی کی کارکردگی پر بات چیت کی گئی۔۔۔
بریفنگ ہیڈ آفس راولپنڈی سے ورچوئل طور پر منعقد کی گئی، جس کی نظامت ایف ایف سی کے انویسٹر ریلیشنز ڈیپارٹمنٹ نے کی۔ اجلاس میں سرمایہ کاروں، کیپیٹل مارکیٹ کے تجزیہ کاروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔