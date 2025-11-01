صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیزا منصب کی سیول میں عالمی ماحولیاتی فورم میں شرکت

  • اسلام آباد
شیزا منصب کی سیول میں عالمی ماحولیاتی فورم میں شرکت

پاکستان کا ماحولیاتی قیادت اور سبز ترقی کا ویژن پیش کیا،عالمی رہنما بھی شریک

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی شیزا منصب نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں منعقدہ تین روزہ گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کی چودہویں اسمبلی اور اٹھارویں کونسل اجلاس میں شرکت کی۔  وزیرمملکت نے پاکستان کا ماحولیاتی قیادت اور سبز ترقی کا ویژن پیش کیا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرمملکت  نے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے ، قابلِ تجدید توانائی کے فروغ اور سبز ترقی کے ایجنڈے پر پُرعزم انداز میں عمل پیرا ہے ۔ اجلاس میں نیوزی لینڈ، ناروے ، سری لنکا، سینیگال، سویڈن اور زیمبیا سمیت مختلف ممالک کے سرکاری نمائندگان، ماہرینِ موسمیات، بین الاقوامی اداروں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح

ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن