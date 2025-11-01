شیزا منصب کی سیول میں عالمی ماحولیاتی فورم میں شرکت
پاکستان کا ماحولیاتی قیادت اور سبز ترقی کا ویژن پیش کیا،عالمی رہنما بھی شریک
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی شیزا منصب نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں منعقدہ تین روزہ گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کی چودہویں اسمبلی اور اٹھارویں کونسل اجلاس میں شرکت کی۔ وزیرمملکت نے پاکستان کا ماحولیاتی قیادت اور سبز ترقی کا ویژن پیش کیا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرمملکت نے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے ، قابلِ تجدید توانائی کے فروغ اور سبز ترقی کے ایجنڈے پر پُرعزم انداز میں عمل پیرا ہے ۔ اجلاس میں نیوزی لینڈ، ناروے ، سری لنکا، سینیگال، سویڈن اور زیمبیا سمیت مختلف ممالک کے سرکاری نمائندگان، ماہرینِ موسمیات، بین الاقوامی اداروں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔