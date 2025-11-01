صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،7ہزا ر گندے انڈے تلف

  • اسلام آباد
خراب انڈوں کو مختلف بیکری اشیاء اور کیک بنانے میں استعمال کیا جانا تھا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کے دوران ایگ سٹورز اور بیکری یونٹس کی چیکنگ کے دوران 7ہزار 350 گندے ، ٹوٹے اور فنگس زدہ انڈے ، 70کلو لیکوڈ تلف کر دیا، کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی طاہرہ صدیق کی سربراہی میں کی گئی ، اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ تلف کردہ ٹوٹے ناقابل استعمال انڈوں کو مختلف بیکری اشیاء اور کیک بنانے میں استعمال کیا جانا تھا، انہوں نے کہا کہ گندے ٹوٹے انڈوں کا استعمال موذی امراض میں مبتلا کر سکتا ہے ، جعل سازی کا گھناؤنا دھندہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گے ،جعلسازی کرنے والوں کے کاروبار بند کر دیئے جائیں گے ۔

 

