اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،7ہزا ر گندے انڈے تلف
خراب انڈوں کو مختلف بیکری اشیاء اور کیک بنانے میں استعمال کیا جانا تھا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کے دوران ایگ سٹورز اور بیکری یونٹس کی چیکنگ کے دوران 7ہزار 350 گندے ، ٹوٹے اور فنگس زدہ انڈے ، 70کلو لیکوڈ تلف کر دیا، کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی طاہرہ صدیق کی سربراہی میں کی گئی ، اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ تلف کردہ ٹوٹے ناقابل استعمال انڈوں کو مختلف بیکری اشیاء اور کیک بنانے میں استعمال کیا جانا تھا، انہوں نے کہا کہ گندے ٹوٹے انڈوں کا استعمال موذی امراض میں مبتلا کر سکتا ہے ، جعل سازی کا گھناؤنا دھندہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گے ،جعلسازی کرنے والوں کے کاروبار بند کر دیئے جائیں گے ۔