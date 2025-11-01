صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ ،موٹر سائیکل کو ہائی ایس نے کچل ڈالا ،ماں ، 2بیٹے جاں بحق

  • اسلام آباد
تلہ گنگ ،موٹر سائیکل کو ہائی ایس نے کچل ڈالا ،ماں ، 2بیٹے جاں بحق

نذیر کی اہلیہ بیٹوں کے ہمراہ رشتہ داروں کے گھر جارہی تھیں ، موٹر سائیکل پھسل کر گر گیا

 تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ چکوال روڈ پر القائم ملز کے نزدیک ٹریفک حادثہ میں ماں،دو بیٹوں سمیت جاں بحق ہو گئی ۔ محلہ نور شاہ غازی جبیر پور کے رہائشی نذیر کی اہلیہ مسماۃ (ث) 29 سالہ بیٹے فیضان اور 20 سالہ مزمل کے ہمراہ موٹر سائیکل پر چکوال سے دھرابی جارہی تھی ،القائم ملز کے قریب موٹر سائیکل پھسل کر سڑک پر جا گرا ،پیچھے سے آنے والی ہائی ایس اور بھوسہ سے لوڈ ٹرالی نے انہیں روند ڈالا، نماز جنازہ جبیر پور میں ادا کردی گئی ۔

 

