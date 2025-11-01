صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

24گھنٹے میں ڈینگی کے 27نئے کیس ،حساس مقامات پر فوگنگ

  • اسلام آباد
24گھنٹے میں ڈینگی کے 27نئے کیس ،حساس مقامات پر فوگنگ

مختلف ہسپتالوں میں 68مریض زیرِ علاج ،42,734مقامات کا معائنہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد میں گزشتہ چو بیس گھنٹے کے دوران ضلعی انتظامیہ ٹیموں نے1,559حساس مقامات پر فوگنگ کی کارروائیاں مکمل کیں، ٹیموں کی جانب سے 42,734 مقامات کا معائنہ کیا گیا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27نئے ڈینگی مریض سامنے آئے ،18کیسز دیہی علاقوں جبکہ 9شہری علاقوں سے رپورٹ ہوئے ، رپورٹ کے مطابق شہر بھر کے مختلف ہسپتالوں میں 68مریض زیرِ علاج ہیں، چیکنگ کے دوران 274 مقامات پر لاروا پازیٹیو جبکہ 9مقامات پر نیگیٹو رزلٹ سامنے آیا، یونین کونسلز میں روزانہ بنیادوں پر ڈور ٹو ڈور چیکنگ اور لاروا تلفی کا عمل جاری ہے ، ضلعی انتظامیہ حکام کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی تمام ٹیموں کو لاروا کی افزائش کی اطلاع پر فوری رسپانس دینے کی ہدایت کی گی ہے ، شہری اپنے گھروں اور اطراف میں پانی جمع نہ ہونے دیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ : بھاری ٹریفک جرمانوں کے خلاف قرارداد منظور

بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

سندھ ہائی کورٹ: کمیٹی و مبصرین کو چڑیا گھر کے دورے اور جانوروں کے معائنے کا حکم

انتظامیہ کا چارروزہ آپریشن،103ہوٹل سربمہر

کچرا جلانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ

مواچھ گوٹھ آتشزدگی، واٹر کارپوریشن سے پانی کی بلاتعطل فراہمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن