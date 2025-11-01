کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند
مشکلات آئیں گی ،عوام صبر اور تعاون کریں،450اہلکار ڈیوٹی دینگے ،سی ٹی او
راولپنڈی (خبر نگار)چیف ٹریفک آفیسر فرحان اسلم کا کہنا ہے کہ کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا آغاز 3 نومبر سے ہوگا، کل رات سے کچہری چوک آنے والے تمام راستے مکمل بند کر دیئے جائینگے ۔ ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جائے گا، تین فلائی اوورز اور تین انڈر پاسسز پر مشتمل منصوبہ دس ماہ میں مکمل ہوگا۔ کچہری چوک سے روزانہ قریباً دو لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں ۔ صحافیوں کو بر یفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پراجیکٹ کی تعمیر کے دوران مشکلات آئیں گی عوام سے اپیل ہے صبر اور تعاون کریں، منصوبہ کی تکمیل پر کورال چوک سے 26 نمبر چوک تک ٹریفک سگنل فری ہوجائے گی۔ 8 لفٹرز کو کچہری چوک کے اطراف تعینات کیا ہے جو ٹریفک کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں ہٹائیں گے ،450 وارڈنز 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دیں گے ، ہیوی ٹریفک کو آئی جے پی کا راستہ دیا گیا ہے ۔ سٹاف کو ہدایت کی ہے کہ منصوبہ کی تکمیل تک کچہری چوک کے اطراف کم سے کم چالان کریں۔