جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
ٹریفک کی روانی ، عوامی جگہوں کی سرویلنس کو مزید موثر بنایا جائے ،ڈی جی سیف سٹی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی جی سیف سٹی ہارون جوئیہ کی زیر صدارت سیف سٹی میں میٹنگ کا انعقاد ہوا، سیف سٹی کیمرہ جات کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کی نگرانی کو یقینی بنانے ،ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے ،تفریح گاہوں، مارکیٹوں،شہر بھر کے اہم مقامات اور دیگر عوامی جگہوں کی سرویلنس کو مزید موثر بنانے کیلئے خصوصی احکامات جاری کئے ،انہوں نے ورچوئل پولیس افسران کو جرائم پیشہ گروہوں کی بروقت نشاندہی کرنے اور انکی گرفتاری کیلئے تحرک کو تیز تر کرنے کی بھی ہدایات جاری کیں،ڈی جی نے مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15 پر موصول ہونیوالی جرائم سے متعلق کالز پر فوری ریسپانس کرنے کے ساتھ ساتھ کیمرہ جات سے فی الفور مجرمان کے روٹ ٹریس کرنے ، انکے حلیہ جات محفوظ کرنے اور فیلڈ افسران کو انکی لوکیشنز سے متعلق اپڈیٹ رکھا جائے تاکہ جلد از جلد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے ۔

 

