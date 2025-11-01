ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی
پچیس ہزار سے زائد افراد غزہ میں زخمی ہوئے ،مسلم ممالک مدد کریں ،خطاب
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )وائس آف دی وائس لیس کے زیر اہتمام فلسطین امن معاہدہ، خلاف ورزیاں اور امت مسلمہ کے عنوان سے نیشنل پریس کلب میں کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کی صدارت جماعت اہلِ حرم پاکستان کے سربراہ مفتی گلزار نعیمی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ ایک چنگل ہے جس میں مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ہے ۔ آج چند مسلم ممالک امریکی ایجنڈے کے تابع ہو کر اللہ کے معاہدے کے مقابل ایک نیا معاہدہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہلِ غزہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں مگر وہ غداروں کو کبھی معاف نہیں کریں گے ۔ پچیس ہزار سے زائد افراد غزہ میں زخمی ہیں، مسلم ممالک مدد کریں۔مسلم ممالک سے زخمی فلسطینیوں کی مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مقاومت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شرکاء نے فلسطینی عوام سے اظہارِ یکجہتی کیا اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف واضح موقف اختیار کریں۔