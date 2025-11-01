صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

  • اسلام آباد
پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

ایرانی سفیر کی وفاقی وزیر سے ملاقات ،تجارت کو مزید فروغ دینے کا عزم

اسلام آباد (دنیارپورٹ)وفاقی وزیرِ مواصلات عبدالعلیم نے پاکستان اور ایران کے درمیان سامان کی سرحد پار ترسیل کو مزید مؤثر اور آسان بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے ۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات کے دوران کیا۔ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان دوطرفہ تجارت کا حجم دس ارب روپے تک پہنچایا جائے ۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے وزیرِ مواصلات کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے علاقائی وزرائے ٹرانسپورٹ کانفرنس کا کامیاب انعقاد ممکن بنایا، جس میں متعدد ممالک کے وزراء اور ماہرینِ ٹرانسپورٹ نے شرکت کی۔  ایران پاکستان سے گوشت کی بڑی مقدار درآمد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ساتھ ہی دو لاکھ ٹن مکئی کی خریداری کے امکانات پر بھی غور کر رہا ہے تاکہ تجارتی تعلقات میں مزید وسعت پیدا کی جا سکے ۔ 

 

